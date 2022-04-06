Rus siyasetçi Jirinovski yaşamını yitirdi

Rusya siyasetinin önde gelen figürlerinden biri olan milliyetçi milletvekili Vladimir Jirinovski'nin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı bilinen Rus siyasetinin önde gelen isimlerinden Vladimir Jirinovski’nin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Geçen haftalarda Jirinovski’nin sağlık durumunun kötüye gittiği açıklanmış ve Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Viyaçeslav Volodin, doktorların Jirinovski’yi kurtarmak için büyük çaba sarf ettiğini açıklamıştı.

Bugün 75 yaşındaki Jirinovski ile ilgili açıklama Rusya’dan geldi. Parlamento sözcüsü, Jirinovski’nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Jirinovski, Batılı ülkelere yönelik sert açıklamalarıyla sadece Rusya’da değil dünyada da yakından tanınan bir siyasetçi.

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