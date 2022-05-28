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Rus vekilden ‘Savaşı durdurun’ çağrısı

Rusya’nın Ukrayna işgali 4’üncü aya girerken Rusya içinde de savaş karşıtı sesler giderek yükseliyor.

Sozcu.com.tr
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Rus vekilden ‘Savaşı durdurun’ çağrısı

Rusya’da Komünist Parti üyesi milletvekili Leonid Vasyukeviç, Ukrayna'daki işgalin durdurulmasını istedi.

AP haber ajansının haberine göre Vasyukeviç, dün Vladivostok'ta düzenlenen toplantıda “Ülkemiz bu askeri operasyonu durdurmazsa ülkemizde daha fazla yetim göreceğiz” dedi. Rus vekil, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de Rus ordusunu Ukrayna'dan çekme çağrısı yaptı.

Ancak toplantının ardından bölgedeki yerel yönetim lideri, Rus milletvekillerinin çoğunun bu görüşü paylaşmadığını belirterek Vasyukeviç'in sözlerini “siyasi provokasyon” olarak niteledi.

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