Rusya: Azovstal’dan tahliye için anlaşma sağlandı

Rusya, Mariupol kentinde kuşatma altında tuttuğu Azovstal çelik fabrikasındaki Ukrayna güçlerinin tahliyesi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya, Mariupol kentinde Ukraynalı güçlerin son kalesi olan Azovstal fabrikasından tahliyelerle ilgili açıklama yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azovstal fabrikasındaki yaralı Ukrayna askerlerinin tahliyesi için anlaşmaya varıldığı belirtildi. Fabrikadan bir insani koridor açılacağı ve tahliye edilen kişilerin Rusya'nın kontrolündeki Novoazovsk kasabasında bir sağlık merkezine götürüleceği kaydedildi.

Rusya, geçen ay stratejik öneme sahip liman kenti Mariupol’ü ele geçirdiğini duyurmuş, kentteki Ukrayna güçleri ve aşırı milliyetçi Azov Taburu savaşçıları, çok sayıda siville beraber Azovstal fabrikasına sığınmıştı. Sivillerin çoğu fabrikadan tahliye edilirken Ukraynalı savaşçılar Rusya’nın “Teslim olun” çağrısını reddetmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün “Türkiye, Ukrayna'da Rusya'nın kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından yaralı askerlerin ve sivillerin tahliyesi için gemi gönderme teklifinde bulundu” açıklaması yapmıştı.

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