Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den gıda krizi açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Ukrayna'dan tahıl tedarikine müdahale etmiyoruz. Gıda krizinin çözümünde üzerimize düşeni yaparız” dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın St. Petersburg kentinde bu yıl 25'incisi düzenlenen St. Petersburg Ekonomi Forumu'na katıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de yer aldığı programda kürsüye çıkan Putin birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının büyük bir kısmında dünyadaki gıda krizine, Rusya'ya uygulanan ekonomik ambargolara ve ülkesindeki ekonomik gelişmelere değinen Putin, Ukrayna tahılının ihracatına yönelik de önemli ifadeler kullandı.

“UKRAYNA’NIN KARADENİZ LİMANLARINA MAYIN KOYAN BİZ DEĞİLDİK”

Ukrayna'da tahıl tedarikine kendilerinin müdahalesi olmadığını, bu krizin Ukrayna'nın, Karadeniz'e döşediği mayınlar nedeniyle ortaya çıktığını savunan Putin, “Ukrayna’daki gıda ürünlerinin küresel pazara tedarikiyle ilgili çok sayıda spekülasyon var. Biz, tahılın çıkarılmasına engel olmuyoruz. Ukrayna’nın Karadeniz limanlarına mayın koyan biz değildik. Bırakın mayınları temizlesinler ve çıkarsınlar. Biz, bu sivil gemilerin güvenliğini sağlarız. Sorun yok. Ukrayna tahılının ihracatı için birkaç seçenek var. Ancak bunun nasıl gerçekleşeceğine okyanus ötesine uymadan Kiev yetkilileri karar verecek. Ukrayna’dan tahıl tedarikine müdahale etmiyoruz. Gıda krizinin çözümünde üzerimize düşeni yaparız” dedi.

“YAŞANANLARIN SEBEBİ ASKERİ OPERASYONLAR DEĞİL”

Dünyadaki gıda ve ekonomi krizinin Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonlara bağlanamayacağını ifade eden Putin, “Dünyada yaşananlar, son aylardaki gelişmelerin, en başta da Rusya’nın Donbass’ta yürüttüğü özel askeri harekatın sonucu değil. Bu tür iddialar gerçekleri açıkça ve bilinçli bir şekilde çarpıtma girişimidir. Ürün ve hammadde pazarlarındaki sert enflasyon artışı bu yılki olaylardan önce bir faktör halinde geldi. Bu durumda dünya, G7 ülkelerinin sorumsuz, makroekonomik politikasının peşinden gitti. Üstelik bu süreçler, 2020’den itibaren pandemi gerekçesiyle başladı” diye konuştu.

“AVRUPALI SİYASETÇİLER KENDİ EKONOMİLERİNE KENDİ ELLERİYLE DARBE VURDU”

Batılıların bu sorunlar yumağının üzerine kendilerine ekonomik yaptırımlar uyguladığını işaret eden Putin, “Avrupalı siyasetçiler, kendi ekonomilerine kendi elleriyle ciddi bir darbe vurdu. Avrupa ve ABD’de sosyal ve ekonomik sorunların nasıl tırmandığını, malların, gıda ürünlerinin, enerjinin ve akaryakıtın fiyatının nasıl arttığını görüyoruz. Rusya karşıtı yıldırma harekatı girişiminin en başından beri başarı şansı olmadığını daha önce söylemiştim. Üstelik yaptırım silahı ve son yıllardaki uygulamalar, bunların iki tarafı etkilediğini çok iyi ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

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