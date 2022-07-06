Rusya Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye, tahıl yüklü gemiyi alıkoymadı”
Ukraynalı yetkililerin Türkiye'den alıkonulmasını talep ettiği Rus bayraklı Zhibek Zholy isimli kargo gemisinin akıbetiyle ilgili tartışmalar sürerken, son açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde dördüncü ay geride kalırken, Ukraynalı makamlar, Türkiye’den tahıl taşıyan Rus gemilerine ‘el koyun’ çağrısında bulunmuş, Ukrayna'nın Türkiye büyükelçisi Vasyl Bodnar da Türkiye’nin bu talebi gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Bodnar, Türk gümrük makamlarının, Ukrayna'dan çalındığı belirtilen tahılları taşıyan bir Rus kargo gemisini alıkoyduğunu söylemişti.
Bugün ise konuyla ilgili Rusya’dan bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus bayraklı kargo gemisi Zhibek Zholy’nin çalıntı Ukrayna tahılı taşıdığı şüphesiyle Türkiye’nin Karasu limanında alıkonulduğu haberlerinin doğru olmadığını söyledi .
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexei Zaitsev, Ukraynalı yetkililerin işgal altındaki Berdyansk limanından tahıl taşıdığını söylediği Zhibek Zholy’nin “standart prosedürlerden geçtiğini” söyledi.
Ukrayna’nın Türkiye büyükelçisi Pazar günü yaptığı açıklamada, Türk makamlarının Zhibek Zholy’yi alıkoyduğunu duyurmuştu. Reuters daha önce Ukrayna’nın Türkiye’den gemiyi tutuklamasını istediğini bildirmişti.