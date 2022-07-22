Rusya, Donbass bölgesinde Google’ı yasakladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Kremlin destekli Donetsk Halk Cumhuriyeti, çatışmaların en yoğun yaşandığı Donbass bölgesinde Google'a erişimin engellendiğini duyurdu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde beşinci ay geride kalırken, Donbass’ta Kremlin destekli ayrılıkçılar dikkat çeken bir karara imza attı.

Kremlin destekli Donetsk Halk Cumhuriyeti, “Ruslara karşı şiddeti” teşvik etmekle suçladığı teknoloji devi Google’a erişimin engellendiğini duyurdu.

İsyancı lider Denis Pushilin, arama motorunun Ukrayna’ya yönelik bariz desteği nedeniyle, Putin’in güçlerinin hayatlarını riske attığını öne sürdü.

‘GOOGLE, SUÇ POLİTİKASINI İZLEMEYİ BIRAKIRSA…’

Pushilin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Batı ve Ukrayna, Donetsk Halk Cumhuriyeti üzerinde eşi görülmemiş bir baskı uyguluyor ve güvenlik için tehdit oluşturuyor. Bu baskının amacı, Donetsk Halk Cumhuriyeti sakinlerini korkutmak ve moralleri bozmak. Başarılı olmayacaklarından eminiz, çünkü sahip olduğumuz ruhu kırmak mümkün değil. Ancak olaylara tepkisiz kalmamız da söz konusu değil.” dedi.

Pushilin sözlerine, “Google, suç politikasını izlemeyi bırakır ve hukukun, ahlakın ve sağduyunun ana akımına dönerse, çalışması için hiçbir engel kalmayacaktır.” ifadeleriyle devam etti.

Google’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti, dünyada yalnızca Rusya, Suriye ve Kuzey Kore tarafından tanınıyor.

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