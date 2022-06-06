Abone Ol

Rusya, Donetsk ve Luhansk’ı vurdu: 8 ölü

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerine gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Rusya, Donetsk ve Luhansk’ı vurdu: 8 ölü

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus birlikleri son olarak Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerine saldırı gerçekleştirdi.

Saldırının ardından Ukrayna Ordusu Müşterek Kuvvetler Grubu tarafından yapılan açıklamada, “Son 24 saat içinde Rus birlikleri Donetsk ve Luhansk bölgelerinde çok sayıda yerleşime ateş açtı. Saldırılarda en az 8 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil ise yaralandı. Rus ordusu, 40 konut binası dahil olmak üzere 56 sivil yerleşime hasar verdi. Kurtarma ekipleri, çatışma bölgelerinden bin 491 kişiyi tahliye etti” denildi.

Rusya: Ne kadar uzun menzilli silah gönderirlerse o kadar uzağı işgal ederiz İlginizi Çekebilir Rusya: Ne kadar uzun menzilli silah gönderirlerse o kadar uzağı işgal ederiz Putin, Batı'yı tehdit etti İlginizi Çekebilir Putin, Batı'yı tehdit etti Ukrayna Türkiye'nin teklifini reddetti iddiası İlginizi Çekebilir Ukrayna Türkiye'nin teklifini reddetti iddiası

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster