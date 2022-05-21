Rusya, Finlandiya’ya gaz akışını durdurdu

Rusya, ruble ile ödeme yapmayı reddettiği gerekçesiyle Finlandiya'ya doğalgaz tedarikini durdurdu.

Sozcu.com.tr

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NATO üyeliği isteyen Finlandiya ile Rusya arasında ipler geriliyor. Rusya’nın enerji devi Gazprom, Finlandiya’ya gaz tedarikini durdurdu.

Finlandiya’nın “ruble ile ödeme yapmayı kabul etmediği” belirtildi. Finlandiya’da devlete ait doğalgaz iletim sistemi operatörü Gasgrid Finlandiya tarafından yapılan açıklamada da Rus gazının Finlandiya’ya giriş noktası olan Imatra’dan gaz ithalatının bugün durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, “Finlandiya gaz piyasasının ihtiyaç duyduğu gaz miktarı, Balticconnector doğal gaz boru hattı giriş noktası üzerinden Finlandiya gaz sistemine ithal edilmektedir. Gasgrid Finlandiya, Balticconnector’da gaz ithalatını yönlendirmiştir ve gaz sistemi şu anda dengededir” ifadeleri kullanıldı.

Fin şirket Gasum tarafından yapılan açıklamada da “Gasum’un tedarik sözleşmesi çerçevesinde Finlandiya’ya doğal gaz arzı kesildi” denildi.

RUSYA, RUBLE İLE ÖDEME İSTİYOR

Daha önce Rus şirket Gazprom Export, Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların ardından Avrupa ülkelerinden Rus gazı için ruble ile ödeme talep etmişti, ancak Finlandiya bunu reddetmişti.

Öte yandan, Rusya geçtiğimiz hafta da Finlandiya’ya elektrik tedarikini kesmişti.

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