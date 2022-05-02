Rusya-İsrail arasında kriz çıkaran sözler: Hitler açıklaması olay oldu

24 Şubat'tan beri Ukrayna'yı işgal eden Rusya, bu sefer İsrail ile karşı karşıya geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un sözleri Moskova-Tel Aviv hattında kriz çıkardı…

Lavrov, İtalya’nın Rete 4 isimli televizyon kanalına verdiği demeçte, Nazi Almanyası’nın lideri Adolf Hitler’in Yahudi kökenli olduğunu açıklaması İsrail yönetimini adeta çıldırttı.

Lavrov’un sözlerine İsrail’den çok sert bir yanıt gelirken, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Rusya’nın İsrail büyükelçisinin de bakanlığa çağrılacağını söyledi.

Büyükelçinni “sert bir konuşma” gerçekleştirmek için dışişleri bakanlığına davet edildiği belirtilirken Moskova’dan bir özür istendiği de belirtildi.

Lavrov, “Bize ‘Ukrayna’yı nazilerden nasıl temizleyeceksiniz, Yahudi değilsiniz’ diye soruyorlar bence Hitler’in de Yahudi kökeni vardı, yani bu hiçbir şey ifade etmiyor” demişti. Uzun bir süredir bilge Yahudilerin, en büyük anti-semitistlerin Yahudilerin kendisi olduğunu söylediğini duyuyoruz” dedi.

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