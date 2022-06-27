Rusya: Kiev’deki apartmanı biz vurmadık
Rusya, dün sabah Kiev’de bir apartmanın yıkılmasına yol açan füze saldırısını düzenlediği iddiasını reddetti ve olayın Ukrayna hava savunma sistemindeki bir hatadan kaynaklandığını savundu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de sivillerin yaşadığı apartmana dün isabet eden füzenin muhtemelen Ukrayna hava savunma sistemindeki bir hatadan kaynaklandığını savundu.
Kiev'de haftalar sonra düzenlenen füze saldırısı kentte paniğe yol açmış, ABD Başkanı Joe Biden olayın “Rusya'nın barbarlığının” yeni bir göstergesi olduğunu söylemişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kiev'deki bir silah fabrikasına dört füze attığını doğruladı. Öte yandan Ukrayna'nın Rus saldırılarını önlemek için attığı füzelerin yanlışlıkla sivillerin yaşadığı apartmana düştüğü ifade edildi.
Ukrayna Acil Servisi'nden dün yapılan açıklamada, Rus füzesinin Kiev'in Shevchenkivskyi semtindeki 9 katlı bir apartmana düşmesinin ardından binanın çoğu katının yıkıldığı ve yangın çıktığı bildirilmişti. Apartmanın enkazından 7 yaşında kız çocuğunun kurtarıldığı belirtilmişti.