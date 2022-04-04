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Rusya, Mikolayiv’de hastaneyi vurdu

Ukrayna’nın güneyinde yer alan Mikolayiv kentindeki jinekoloji hastanesi Rus bombalarının hedefi oldu.

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Rusya, Mikolayiv’de hastaneyi vurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 40’ıncı gününde devam ederken, Rus bombaları bu kez ülkenin güneyinde bulunan Mikolayiv kentini vurdu. Birçok sivil noktayı hedef alan Rusya, jinekoloji hastanesini vurdu.

Rusya Mikolayiv'i bombaladı, hastane vuruldu - Dünyadan Haberler

Hastanenin içinden paylaşılan görüntülerde, eşyaların kullanılamaz hale geldiği ve odaların büyük hasar aldığı görüldü. Saldırı sonrası açıklama yapan Mikolayiv Belediye Başkanı Aleksandır Senkevich, “Arkadaşlar Ruslar sabahın erken saatinde saldırmaya başladı. Bilgileri topluyoruz. Olay yerinden lütfen fotoğraf ve görüntü paylaşmayın. Dün jinekoloji hastanesine de saldırıldı. Şans eseri ne doktorlar ne de hastalar yaralanmadı” ifadelerini kullandı.

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