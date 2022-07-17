Rusya: NATO’nun verdiği füzelerin bulunduğu depoyu vurduk
Rusya, NATO'nun Ukrayna'ya verdiği füzelerin bulunduğu depoların vurulduğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, NATO ülkelerince Ukrayna’ya verilen Harpoon tipi gemisavar füzelerinin bulunduğu bir deponun vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Odessa’da, NATO ülkeleri tarafından Ukrayna’ya teslim edilen Harpoon tipi gemisavar füzelerinin bulunduğu bir depo imha edildi. Depo, bir sanayi kuruluşunda yer alıyordu” denildi.
Yapılan saldırıda Ukranya’ya ait MI-17 tipi helikopterin ve SU-25 uçağının düşürüldüğü belirtildi.
İngiliz haber ajansı Reuters, bu bilginin henüz doğrulanmadığına dikkat çekti.