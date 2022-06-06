Rusya: Ne kadar uzun menzilli silah gönderirlerse o kadar uzağı işgal ederiz

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken son dönemde batılı ülkelerin uzun menzilli füze ve silah göndermesine gönderme yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ne kadar uzun menzilli sistem gönderirlerse Nazilerle savaşımız o kadar uzağa gider" dedi.

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Rusya’nın “özel askeri operasyon” olarak tanımladığı Ukrayna’yı işgal süreci devam ederken Moskova’dan çok sert bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov son dönemde ABD ve İngiltere’nin uzun menzilli silah ve hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya göndermesine yönelik ifadeler kullandı. Son dönemde Washington Ukrayna’ya HIMARS olarak da bilinen uzun menzilli füze sistemini göndereceğini açıklarken İngiltere de M270 çoklu füze sistemini göndermeyi taahhüt etmişti.

“NE KADAR UZUN MENZİLLİ OLURSA…”

Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya uzun menzilli füze gönderme planına ilişkin, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni silahların gönderilmesi ile ilgili zaten açıklama yaptı. Ben sadece şunu ekleyebilirim. Ne kadar uzun menzilli silah gönderirseniz biz de hattı topraklarımızdan o kadar uzağa iteriz. Bu hat Neo Nazilerin ötesine geçer” dedi.

Sırbistan'a yapacağı ziyaretin 3 ülkenin hava sahasını kapatma kararı sonucu iptal edilmesine ilişkin konuşan Lavrov, “Anlamsız bir şey yaşandı. Egemen bir devlet, dış politika yürütme hakkından mahrum bırakıldı. Sırbistan’ın Rusya yönündeki uluslararası faaliyetleri engellendi” dedi.

Buna karşılık Sırp mevkidaşını Moskova'ya davet ettiklerini belirten Lavrov, “Bu gibi yöntemlerle kimse Rusya – Sırbistan ilişkilerini bozamayacak” diye konuştu.

Karardan yine Avrupa Birliği ve NATO'yu sorumlu tutan Lavrov, “Dün gece ve bu sabah NATO üyesi bazı ülkelerin benzeri görülmemiş kararlarından sonra nasıl bir tepki vereceğimize dair birçok soru geldi. Elbette akıl almaz bir şey oldu. Bu çirkin eyleme karşı değerlendirmemize gösterilen ilgiyi anlıyorum” ifadelerini kullandı.

ANKARA TEMASLARI İLE İLGİLİ KONUŞTU

Türkiye'ye gerçekleştireceği resmi ziyarette Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı konusunu ele alacaklarını söyleyen Lavrov, “Uzmanlarımız bugün Türkiye'ye gidiyor. Benim heyetim yarın Türkiye'ye gidecek. Türkiye ve Rusya, tahıl ihracatı konusunda yeni seçenekler geliştirilmesiyle ilgili çalışacak. Ancak bu konudaki kararı başkanlar verecek” dedi.

Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına karşı çıkmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Lavrov, “Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'ya karşı tutumu Ankara'nın kendi meselesidir” diye konuştu.

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