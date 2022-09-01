Rusya, o kitabı yasakladı, Kadirov ateş püskürdü

Rusya'nın İslam dini için önemli bir yere sahip olan "Sahih-i Buhârî"yi yasaklamasına en yüksek tepki yakın müttefiki Çeçen lider Ramazan Kadirov'dan geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov, Rusya’nın İslam dini için önemli bir yere sahip olan “Sahih-i Buhârî”yi yasaklamasına tepki gösterdi.

Rusya Adalet Bakanlığı, hadis külliyatı “Sahih-i Buharî”yi ,”aşırılıkçı materyaller” listesine eklediklerini açıkladı. Rusya Federasyonu’nun 29 Ağustos’ta güncellenen yasaklı materyaller listesine, üçü İslâmî kaynak eserler olmak üzere 5 kitap eklendiği açıklandı.

‘AKSİ HALDE RUSYA’DAN KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSSETMEYECEKLER…’

Kadirov, Türkçe çevirisi de bulunan “Sahih-i Buharî”nin Rusya’da aşırılıkçı materyaller listesine dahil edilmesi kararının derhal yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savundu. Kadirov, ‘Aksi takdirde Müslümanlar kendilerini Rusya’da yeteri kadar güvende hissedemeyecektir.” dedi.

Kadirov, “Sahih-i Buharî”yi Kur’an-ı Kerim’den sonra en önemli ikinci kitap” olarak nitelerken, kararın ‘bilgisiz kişiler tarafından verildiğini’ öne sürdü.

Telegram hesabından bir mesaj yayınlayan Çeçen lider, “Şimdi milyonlarca Rus Müslüman bunu soruyor: Ülkede kanonik dini yayınlar yasaklanmaya başlarsa din nasıl uygulanabilir?” dedi.

PUTİN YÖNETİMİNE GÖZDAĞI VERDİ

Kadirov ayrıca, yakın dostu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yönetimine de seslendi. Kadirov, “Rus nüfusunun Müslüman kısmının merkezi hükümetin eylemlerine keskin ve radikal bir tepki vermesinin oldukça olası olduğunu” söyledi, adeta gözdağı verdi. Kadirov, bu tür kararların ülke içerisinde çatışmalara yol açabileceği uyarısında da bulundu.

Kadirov, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde sahada söz sahibi olan isimlerden biri olarak tanınıyor. Daha önce çok kez Putin’e destek sözleriyle Ruslar tarafından ‘propaganda aracı’ olarak da kullanılan Kadirov’un birliklerinin adı Ukraynalıları bezdirmek için kullanılan işkence yöntemleriyle de anılıyor.

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