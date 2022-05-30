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Rusya tahliye aracını vurdu, Fransız gazeteci hayatını kaybetti

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde sivillerin tahliye edileceği aracı vurmasının ardından bir Fransız gazeteci hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
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Rusya tahliye aracını vurdu, Fransız gazeteci hayatını kaybetti

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Rus ordusu son olarak Ukrayna’nın Luhansk bölgesinde sivilleri tahliye edecek aracı vurdu. Bölgede tahliye haberi yapan bir Fransız gazeteci de Rus askerlerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Saldırının ardından açıklama yapan Luhansk Valisi Sergey Gayday, “Bugün zırhlı tahliye aracımız bölgeden 10 sivili alacaktı. Tahliye sırasında Rus askerleri saldırdı. Bir Fransız gazeteci boynundan yaralanarak hayatını kaybetti. Bir polis memuru da kaskı sayesinde kurtuldu. Tahliyeyi resmi olarak durduruyoruz” dedi.

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