Rusya, Ukrayna ordusuna ait askeri araçları imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait askeri araçların imha edilme anlarına ait görüntüler yayınladı.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat’tan beri devam ederken, 2 ülke de askeri kayıplar veriyor.

Rusya Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Ordusu’na ait askeri araçların imha edilme anlarına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerle birlikte açıklama da yapan bakanlık, “Görüntüler, Ukrayna keşif ve sabotaj biriminin yüksek hassasiyetli silahlarla imha edilmesini gösteriyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin keşif ve sabotaj grubu, ABD’de üretilen arazi tipi askeri aracı kullanıyor. Grup tamamen yok edildi” ifadelerini kullandı.

Görüntülerde askeri araçların bir bölgeye doğru intikal ederken, Rusya tarafından insansız hava aracı ile takip edildiği görülüyor. Ormanlık alan içine saklanarak mevzi alan araçlar daha sonra imha ediliyor. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, kaç aracın etkisiz hale getirildiği de bilinmiyor.

ZAPORİJYA’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Ukrayna'nın güneydoğusunda bulunan Zaporijya kentinde bugünden itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bugün yerel saatle 16.00'da başlayacak yasak, pazartesi 06.00'ya kadar devam edecek. Sık sık Rusya tarafından hedef alınan Zaporijya'ya, Mariupol'den kaçan Ukraynalılar da gelmeye devam ediyor.

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