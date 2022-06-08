Rusya-Ukrayna savaşı… ABD, Türkiye’ye uyarı mesajı göndermiş: Almayın

Son dönemde ilişkilerin bir iyi bir kötü olduğu Ankara-Washington hattında yeni bir gerilim yaşanıyor... 24 Şubat'tan beri Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın Ukrayna'ya ait tahıllara el koyup başka ülkelere sattığına dair iddialar yayılırken, Washington'ın Türkiye'ye uyarı mesajı gönderdiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 24 Şubat’tan beri devam ederken son haftalarda gündemden düşmeyen “tahıl krizi” ile ilgili dikkat çekici açıklamalar geldi…

Savaşın başlamasından sonra Kiev yönetimi Rusya’nın Ukrayna’ya ait tahıllara el koyduğunu ve bunları bazı ülkelere satarak gelir elde ettiğini iddia etmişti. Bu iddiayı Washington yönetimi de desteklerken, dikkat çekici bir iddia ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’a konuşan bir diplomattan geldi.

ABD’nin Kiev’in bu konudaki açıklamalarını desteklediğini açıklayan ve ismini söylemek istemeyen Avrupalı bir diplomat Beyaz Saray yönetiminin son haftalarda birçok ülkeye uyarı mesajı gönderdiğini açıkladı.

ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE DE VAR

Avrupalı diplomat, “ABD Dışişleri Bakanlığı, son haftalarda bazı ülkelerin hükümetlerine Rusya’nın talan ettiği ve Ukrayna’ya ait olan tahılları kabul etmemeleri yönünde bir bilgilendirme geçti. ABD’nin uyarısını alan ülkeler arasında Türkiye, Mısır, Libya, Pakistan, Hindistan, Eritre ve Etiyopya var” dedi.

Bölgede gerilim devam ederken Türkiye’ye dün gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile bu konunun görüşülmesi bekleniyor. Pazartesi günü Türkiye ile Rusya, Ukrayna’nın tarım ürünlerinin Karadeniz’deki bir limandan taşınmasına yeniden başlanması için anlaşma sağlamış fakat hem Kiev hem de Washington yönetimi bu anlaşmaya dahil olmamıştı.

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