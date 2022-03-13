Rusya-Ukrayna savaşı: ABD’li gazeteci Brent Renaud öldürüldü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 18'inci gününde ödüllü gazeteci ve yapımcı Brent Renaud'un öldüğü açıklandı. Renaud'un ölümünün ardından New York Times'tan bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı takip eden 51 yaşındaki muhabiri video-muhabiri Brent Renaud’un öldüğü açıklandı.

Üzerinde New York Times muhabiri olduğunu gösteren bir kart ve kimlik bilgilerinin çıktığı Renaud’un Rusya’nın ateş açtığı başkent Kiev yakınlarındaki Irpin’de öldüğü belirtildi. Bölge emniyet müdürü Andrei Nebitov’un yaptığı açıklamada Renaud’a saldırı sırasında bir gazetecinin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Yetkililer sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımda Renaud’un basın kartını da yayınladı. Beldgede Renaud’un New York Times adına çalıştığı görüldü. Açıklamada, “İşgalciler, bölgedeki Rus askerlerinin yaptığı hamlelerin arkasındaki gerçeği göstermek isteyen uluslararası basın mensuplarını da öldürdü” denildi.

NY TIMES: UKRAYNA’YA BİZ GÖNDERMEDİK

Açıklamada, “Elbette gazetecilik riskli bir iş fakat ABD vatandaşı Brent Renaud, saldırganların zalimliğine dikkat çekmek istemesini canıyla ödedi” ifadesi kullanıldı.

New York Times yazı işleri müdürü yardımcısı Cliff Levy, bu haber ile ilgili olarak sosyal medyadan bir açıklama ve taziye mesajı yayınladı. Levy, “ABD’li gazeteci Brent Renaud’un Ukrayna’da ölümünü üzüntüyle öğrendik, çok yetenekli bir fotoğrafçı ve prodüktördü fakat New York Times için Ukrayna’da değildi” dedi.

Yapılan açıklamada Renaud’nun en son 2015’te New York Times için çalıştığı da belirtildi.

YILLARDIR KARDEŞİYLE ÇALIŞIYORDU

Kardeşi Craig ile bir yapım şirketi sahibi olan Brent Renaud, Peabody ve DuPont ödüllerini kazanmış ve geçmiş 20 yılda birçok film ve TV programı hazırlamıştı.

Kiev’in batısında olan Irpin, son günlerde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan en çok etkilenen bölge olarak biliniyor.

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