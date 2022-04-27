Rusya-Ukrayna savaşı… Gazprom, Avrupa’ya doğalgaz akışını durdurdu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 60 günü aşkın bir süredir devam ederken, Rus doğalgaz ve enerji şirketi Gazprom'dan bir açıklama geldi. Şirket Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz akışının kesildiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rus enerji şirketi Gazprom, bugün yaptığı açıklamada Bulgaristan ve Polonya’ya gaz akışının kesildiğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada iki ülkenin ruble ile ödeme yapmadığı için gaz akışının kesildiği belirtildi.

24 Şubat’tan beri Ukrayna’yı işgal eden Rusya, Avrupa’nın en büyük gaz sağlayıcısı olarak bilinirken, Polonya ve Bulgaristan, doğalgazı kesilen ilk ülkeler oldu.

Savaş devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ruble ile ödeme yapılmasını istemişti. Polonya, Rusya’dan satın aldığı gaz için ruble ile ödeme yapmayacağını açıklamış ve bu yılın sonunda Gazprom ile anlaşma süresi bitince anlaşmanın yenilenmeyeceğini duyurmuştu.

“YERALTI GAZ DEPOSU YÜZDE 80 DOLULUKTA”

Rusya‘ya Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle yaptırım uygulayan ve Ukrayna’ya silah desteği sağlayan Polonya, Rusya tarafından “dost olmayan ülkeler” statüsüne alınmıştı.

Gazprom ise, 31 Mart'ta açıklanan ve “dost olmayan ülkelerin” Rus gazı için ruble olarak ödeme yapması koşulunu getirmesi sonrası Polonya'da devlete ait petrol ve gaz şirketi PGNiG, Rus gazı için Ruble cinsinden ödeme yapmayı reddetti.

PGNİG, Ruble cinsinden ödeme yapmayı reddetmesi sonrası Gazprom’un Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattı üzerinden yaptığı gaz akışını keseceğini bildirdi. PGNiG, Yamal Sözleşmesine göre gaz akışını eski haline getirmek için adımlar atacağını ve tedariklerin durdurulmasının sözleşmenin ihlali olduğunu belirtti. PGNiG, sözleşmenin ihlali nedeniyle tazminat talep etme hakkına sahip olduğunu aktardı.

PGNiG, yeraltı gaz deposunun neredeyse yüzde 80 dolu olduğunu ve yaz mevsiminin gelmesi ile doğal gaza olan talebin daha düşük olacağını ifade etti.

İlkim ve Çevre bakanı Anna Moskwa yaptığı açıklamada, Rusya'nın gaz tedarikini keseceğine dair hiçbir bilgi vermediğini belirterek, ülkesinin güvenliğini sağlayacak kadar gaz rezervlerine sahip olduğunu söyledi. Moskwa, vatandaşların tedirginliğe kapılmamaları gerektiğini aktararak, kimsenin evinde gaz kesintisi yaşanmayacağını açıkladı.

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