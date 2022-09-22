Rusya-Ukrayna savaşında büyük dönemeç: Esir takası gerçekleşti

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri devam ederken kritik bir dönemeçten geçildi ve dün gece saatlerinde sürpriz bir şekilde esir takası gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilan etmesiyle birlikte farklı bir boyut kazanırken dün gece dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Rusya ile Ukrayna hiç beklenmedik bir şekilde 10’u yabancı 300 savaş esirinin takasını gerçekleştirdi. Hakkında idam kararı çıkan İki İngiliz ve bir Faslının da olduğu esir takasında 3 İngiliz daha, iki ABD’li bir Hırvat ve bir İsveçli de serbest bırakıldı.

Putin’in dün sabah saatlerinde kısmi seferberlik ilan etmesinden saatler sonra gelen esir takasının zamanlaması ve boyutu uluslararası kamuoyunda büyük şaşkınlık yaratırken, Türkiye’nin arabuluculuk çabaları sonucunda bu neticeye erişildiği de kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın yardımıyla esir takasının gerçekleştiğini açıklarken bir süredir bu konunun gündemde olduğunu ve gergin görüşmelerin yaşandığını söyledi. Anlaşma kapsamında çoğu Mariupol’ün düşmesiyle esir düşen 215 Ukraynalının serbest kalacağı da açıklandı.

Bunun karşılığında ise Ukrayna, 55 Rus vatandaşını ve Moskova yanlısı Ukraynalılarla birlikte Viktor Medvedçuk’u iade etme kararı aldı. Putin’in müttefiki Yaşam İçin Muhalefet Partisi’nin Başkanı olan ve vatana ihanetle suçlanan Medvedçuk’un takası uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.

Zelenskiy bir konuşma yaparak, “Bu açıkça ülkemiz ve bütün toplum için bir zafer. Önemli olan 215 ailenin sevdiklerini güvende ve evde görebilecek olması” dedi.

Zelenskiy ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Zelenskiy, Azov taburundan 5 kıdemli Ukraynalı kumandanın savaş bitene kadar Türkiye’de kalacağını da dile getirdi. Zelenskiy, “Bu beş kişiyi serbest bırakmak için uzun ve zor bir mücadele verdik” dedi. Bu kişilerin Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky olduğu öğrenildi.

Zelenskiy, “Hepinizle gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı. Suudi Arabistan’ın arabuluculuk çabalarına bizzat Veliath Prens Selman’ın katıldığı belirtildi.

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