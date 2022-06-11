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Rusya-Ukrayna savaşında Çekyalı gönüllü asker öldü

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Rusya-Ukrayna savaşında gönüllü olarak Ukrayna Ordusu'nda görev alan Çekyalı 1 askerin hayatını kaybettiğini doğruladı.

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Rusya-Ukrayna savaşında Çekyalı gönüllü asker öldü

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Çekya gönüllü olarak Ukrayna Ordusu’na katılan Çekyalı 1 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olay, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky tarafından doğrulanırken, Ukrayna'da ilk defa Çekyalı 1 askerin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında 100 Çekyalı gönüllü asker, Ukrayna Ordusu'na katılmak için başvuruda bulunmuştu. Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, 103 Çek vatandaşının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne katılmasına izin verirken, 200 başvuruyu ise geri çevirmişti.

Ayrıca 4 Haziran tarihinde, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna Ordusu’nda gönüllü olarak görev alan Hollanda, Almanya, Fransa ve Avustralyalı 4 yabancı askerin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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