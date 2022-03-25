Rusya-Ukrayna savaşında haber yaparken hayatlarını kaybettiler

Gazetecileri Koruma Komitesi, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Ukrayna'daki savaşı takip ederken hayatını kaybeden en az beş gazeteci olduğunu bildirdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali tüm şiddetiyle devam ederken gazeteciler de savaştan son durumu aktarmak için Ukrayna’da görevlerinin başındalar. 24 Şubat’tan bu yana pek çok gazeteci yaralandı, kayboldu veya gözaltına alındı ve birçoğu da hayatlarını kaybettiler.

Savaşta haber peşinde koşarken hayatını kaybeden gazetecileri Insider bu şekilde listeledi:

ÇATIŞMALARDA HAYATINI KAYBEDEN İLK GAZETECİ

Ukraynalı gazeteci Yevhenii Sakun, çatışmalarda öldürüldüğü bildirilen ilk gazeteci oldu. Rusya’nın işgalini izleyen Ukrayna televizyon kanalı LIVE’ın kamera operatörüydü.

Ukrayna Ulusal Gazeteciler Sendikası Başkanı Sergiy Tomilenko, 49 yaşındaki Sakun’un 1 Mart’ta Kiev’de bir televizyon kulesini vuran Rus bombardımanı sonucu öldüğünü söyledi.

KÜRESEL MÜLTECİ KRİZİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORDU

Amerikalı gazeteci Brent Renaud, 13 Mart’ta Ukrayna’nın Kiev kentinde öldürüldü. Bir fotoğrafçı ve film yapımcısı olan Renaud, Time dergisi için küresel mülteci krizine odaklanan bir proje üzerinde çalışmak için bölgede bulunuyordu.

Time yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Brent Renaud’un kaybı bizi harap etti. Ödüllü bir film yapımcısı ve gazeteci olarak Brent, dünyadaki en zorlu hikayeleri genellikle kardeşi Craig Renaud ile birlikte ele aldı.”

Ukraynalı yetkililer, bir Rus bombasının Renaud’un seyahat ettiği araca çarpması sonucu gazetecinin öldüğünü söyledi.

50 yaşındaki film yapımcısı daha önce çalışmalarıyla Peabody ve DuPont ödülleri de dahil olmak üzere ödüller kazanmıştı. Renaud; HBO, Vice, NPR ve diğer büyük haber kuruluşları için içerikler üretti.

MESLEKTAŞIYLA BİRLİKTE ÖLDÜRÜLDÜ

Pierre Zakrzewski, Fox News için savaşı izlerken Ukraynalı gazeteci Oleksandra Kuvshynova ile birlikte öldürülen bir kameramandı. Kuvshynova ve Zakrzewski, 14 Mart’ta Kiev’in dışında seyahat ettikleri araca açılan ateş sonucu öldüler. Fox News muhabiri Benjamin Hall da aynı saldırıda yaralandı.

55 yaşındaki Zakrzewski, İrlanda vatandaşı ve daha önce Afganistan ve Irak’taki savaşları haber yapmış deneyimli bir gazeteciydi. Fox News Pentagon muhabiri Lucas Tomlinson ve Fox News sunucusu John Roberts da dahil olmak üzere diğer gazeteciler, ölümünün ardından ona saygı duruşunda bulundu.

SADECE 24 YAŞINDAYDI

Ukraynalı gazeteci Oleksandra Kuvshynova, 14 Mart’ta Kiev yakınlarında seyahat ettikleri araca açılan ateş sonucu Zakrzewski ile birlikte öldürülen diğer Fox News muhabiriydi. Kuvshynova, henüz 24 yaşında bir yapımcıydı.

Fox News CEO’su Scott, Kuvshynova için “Rüyası, dünyanın dört bir yanındaki insanları birbirine bağlamak ve hikayelerini anlatmaktı ve bunu gazeteciliği aracılığıyla gerçekleştirdi” dedi.

DAHA ÖNCE DE NAVALYN’İN VAKFI İÇİN ÇALIŞIYORDU

Rus gazeteci Oksana Baulina, 23 Mart’ta Ukrayna’nın Kiev kentindeki bir alışveriş merkezine gerçekleşen Rus hava saldırısında hayatını kaybetti. 42 yaşındaki Baulina, roket saldırısında öldürülen iki kişiden biriydi.

Insider için görev alan Oksana ile ilgili yayın kuruluşundan da açıklama gecikmedi: “Sivillerin ve gazetecilerin ölümüyle sonuçlanan yerleşim bölgelerinin ayrım gözetmeksizin bombalanması gibi Rus savaş suçları da dahil olmak üzere Ukrayna’daki savaşı ele almaya devam edeceğiz.”

The Insider’a katılmadan önce Baulina, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önde gelen eleştirmenlerinden Alexei Navalny tarafından kurulan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı için çalıştı.

NET SAYI BELLİ DEĞİL

Gazetecileri Koruma Komitesi, Insider’a şimdiye kadar yalnızca listelenen beş kişinin ölümünün doğrulandığını söylemesine rağmen, Ukrayna’daki savaşı haber yaparken birkaç gazetecinin daha hayatını kaybettiğini belirtti. BBC News, savaşın başlamasından bu yana en az yedi gazetecinin öldürüldüğünü bildirdi.

Ukraynalı gazeteci Shakirov Dilerbek Shukuroviç, 26 Şubat’ta öldürüldü. Ayrıca Ukraynalı kaynaklar, karısının Facebook sayfasındaki bir paylaşımı referans göstererek, 11 Mart’ta Mariupol’da bir başka Ukraynalı gazeteci Viktor Dedov’un da top ateşiyle öldürüldüğünü bildirdi. Dedov, Ukrayna’da Sigma TV için kameramanlık yapıyordu.

İlginizi Çekebilir Rus gazeteci, Kiev'de hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir Rus gazeteci, Nobel ödülünü Ukraynalı mültecilere bağışlıyor

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... İki gazeteci daha öldürüldü