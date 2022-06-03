Abone Ol

Rusya- Ukrayna savaşının 100. gününde Harkov görüntülendi

Rusya-Ukrayna savaşında 100. gün geride kalırken, Ukrayna’nın Harkov şehrinde savaşın izleri görüntülendi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta “askeri operasyon” adı altında Ukrayna'ya başlattığı saldırıların 100’üncü günü geride kaldı.

Rusya sınırına 30 kilometre mesafede bulunan ve Ukrayna’nın başkent Kiev’den sonra en büyük şehri olan Harkov’da savaşın izleri görüntülendi.

Devam eden savaşa rağmen şehirde toplu ulaşım araçlarının kısmen çalıştığı görüldü.

Harkov genelinde savaş nedeniyle sessizlik hakimken, şehrin sokaklarında az sayıda insanın görülmesi dikkat çekti.

Rusya-Ukrayna savaşının 100 günlük bilançosu İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşının 100 günlük bilançosu Zelenskiy: Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk İlginizi Çekebilir Zelenskiy: Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
buğday operasyon Putin Reuters Rusya Ukrayna Vladimir Putin