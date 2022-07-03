Rusya-Ukrayna sınırında çatışmalar şiddetlendi

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod kentinde peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlamalar sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yerleşim yeri hasar gördü.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde dördüncü ay geride kalırken, Rusya-Ukrayna sınırında çatışmalar şiddetlendi

Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, patlamalar sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 apartmanın ve 39 evin hasar gördüğünü, 4 evin ise yıkıldığını duyurdu. Açıklamada, patlamaların nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten Gladkov, patlamalar sırasında hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini aktardı.

Ukrayna tarafından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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