Rusya-Ukrayna sınırındaki petrol rafinerisinde yangın paniği
Rusya'nın Ukrayna sınırına sekiz kilometre mesafede bulunan Novoshakhtinsk petrol rafinerisinde yangın çıktı.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde tesisten alevlerin ve kara dumanların yükselmesinden önce tesise doğru uçan insansız hava aracı (İHA) görüldü.
TASS ajansında yer alan ve adı verilmeyen bir yerel yönetim kaynağına dayandırılan habere göre İHA’lardan biri rafinerinin ısı transfer ünitesine çarptı.
Reuters konu hakkındaki haberleri ve sosyal medyadaki görüntüleri doğrulayamadı. Rafineri yetkilileri henüz sorulara yanıt vermedi.
Interfax haber ajansında yer alan ve bölgedeki acil müdahale yetkililerine dayandırılan habere göre yangın söndürüldü.
Acil durum yetkilileri yangın nedeniyle kimsenin yaralanmadığını söylerken tesisin yılda 7.5 milyon ton kapasiteye sahip olduğu belirtildi.