Abone Ol

Rusya-Ukrayna sınırındaki petrol rafinerisinde yangın paniği

Rusya'nın Ukrayna sınırına sekiz kilometre mesafede bulunan Novoshakhtinsk petrol rafinerisinde yangın çıktı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:07 - 22 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Rusya-Ukrayna sınırındaki petrol rafinerisinde yangın paniği

Sosyal medyada yer alan görüntülerde tesisten alevlerin ve kara dumanların yükselmesinden önce tesise doğru uçan insansız hava aracı (İHA) görüldü.

 

TASS ajansında yer alan ve adı verilmeyen bir yerel yönetim kaynağına dayandırılan habere göre İHA’lardan biri rafinerinin ısı transfer ünitesine çarptı.

Reuters konu hakkındaki haberleri ve sosyal medyadaki görüntüleri doğrulayamadı. Rafineri yetkilileri henüz sorulara yanıt vermedi.

Interfax haber ajansında yer alan ve bölgedeki acil müdahale yetkililerine dayandırılan habere göre yangın söndürüldü.

Acil durum yetkilileri yangın nedeniyle kimsenin yaralanmadığını söylerken tesisin yılda 7.5 milyon ton kapasiteye sahip olduğu belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşı: 324 çocuk yaşamını yitirdi İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı: 324 çocuk yaşamını yitirdi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Çocuk Haber Reuters Rusya transfer Ukrayna yangın