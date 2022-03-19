Rusya, Ukrayna üssünü vurdu: En az 80 ölü

Mykolaiv Belediye Başkanı, saldırı öncesi sirenleri devreye sokmak için zaman olmadığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Mykolaiv kentinde Ukrayna üssüne düzenlediği füze saldırısında en az 80 askerin öldüğü bildirildi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Ukrayna'nın güneyindeki Mykolaiv'de askeri üssün yerle bir olduğunu, en az 80 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de enkaz altında olduğunu aktardı.

Ukrayna ordusu saldırıyla ilgili açıklama yapmazken Mykolaiv Belediye Başkanı Oleksandır Senkeviç, saldırı öncesi sirenleri devreye sokmak için zaman olmadığını ve füzelerin yakındaki Herson’dan atıldığını belirtti. Bölgede dün gece düzenlenen arama kurtarma çalışmalarına ait görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Bölgeden görüntüler paylaşan Belçika televizyonu VTM muhabiri Robin Ramaekers, kentte arama çalışmaları sırasında da sık sık sirenler çaldığını ve herkesin sığınaklara saklandığını aktardı.

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