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Rusya, Ukrayna’da binden fazla sivilin olduğu alışveriş merkezine saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Kremençuk'ta alışveriş merkezine roketli saldırı düzenlediğini duyurdu. Olay yerinden görüntüler paylaşan Zelenskiy, "İşgalciler, binden fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezine roket attı" dedi.

Yayınlanma: 17:41 - 27 Haziran 2022 Güncellenme:
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Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, bir saldırı haberi daha geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Instagram hesabından, Kremençuk’ta Rus ordusunun içerisinde binden fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezine saldırı düzenlediğini duyurdu.

“KURBANLARIN SAYISINI HAYAL ETMEK İMKANSIZ”

Olay yerinden görüntüler paylaşan Zelenskiy, şunları belirtti:

* “İşgalciler, binden fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezine roket attı.

* Alışveriş merkezi yanıyor, kurtarma ekipleri yangına müdahale ediyor, kurbanların sayısını hayal etmek imkansız.

* Rus ordusu için tehlike yok. Stratejik değeri yok. Sadece insanların normal bir hayat yaşama girişimi, işgalcileri çok kızdırıyor.

* Rusya, güçsüzlüğünü sıradan vatandaşlara yüklemeye devam ediyor.”

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