Rusya ve Ukrayna, Türkiye’de görüşecek! Tarih belli oldu

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken önemli bir gelişme yaşandı. Ukrayna tarafından yapılan açıklamaya göre, iki ülke temsilcileri 28-30 Mart'ta Türkiye'de görüşecek.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın başlamasının ardından gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerin bir sonraki turu Türkiye’de gerçekleşecek.

UKRAYNA AÇIKLADI

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, görüşmelerin 28-30 Mart’ta Türkiye’de gerçekleşeceğini söyledi.

Ukrayna, Rusya’nın geçen ay işgali başlatmasının ardından Rusya ile gerçekleştirilen önceki görüşmeleri ‘çok zor’ olarak nitelendirdi.

GÖRÜŞMELER YÜZ YÜZE VE VİDEO KONFERANS İLE YAPILMIŞTI

İki ülke arasındaki görüşmeler, yüz yüze ve video konferans olarak yapılmıştı. Video konferans görüşmesi sonrası, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak ise özel alt çalışma grupları kurulduğunu açıklamıştı.

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