Rusya’da Putin’in gözdesi hipersonik füze programında kriz: Bir bilim insanı daha vatana ihanetle suçlandı

Son dönemde hipersonik füze alanında ABD ve Çin’le büyük bir rekabet içindeki Rusya’da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Putin, Rus savunma sanayinin gözdesi olan hipersonik füzeleri "Eşi benzeri yok" diye övmüştü.

Sozcu.com.tr

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Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sık sık övdüğü hipersonik füze programının en önemli isimlerinden bilim insanı Andrey Şipilyuk’un “vatana ihanet” suçlamasıyla gözaltına alınması ülkede büyük tartışma yarattı.

Rus devlet basınının haberine göre, Rus hipersonik füze sistemlerinin geliştirilmesine yönelik araştırmaları koordine eden ünlü fizikçi Şipilyuk, dün vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN 3. BİLİM İNSANI

Rusya Bilimler Akademisi Kuramsal ve Uygulamalı Mekanik Enstitüsü Direktörü Dr. Şipilyuk, bu yaz ihanet suçlamasıyla gözaltına alınan 3. Rus bilim insanı oldu. Daha önce de füze programının baş araştırmacısı Anatoli Moslov, 27 Haziran'da hipersonik füzelerle ilgili gizli bilgileri başka ülkelere aktarma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Araştırmacı Dimitri Kolker de Çin istihbaratıyla işbirliği suçlamasıyla hapse atılmış, cezaevinde kanserden hayatını kaybetmişti.

Rusya, son dönemde hipersonk füze alanında ABD ve Çin'le büyük bir rekabet içinde. Bu alanda son aylarda büyük atılım yapan Rusya, “hayalet füze” olarak da bilinen hipesonik füzesi Kinzal'ı (Hançer) Ukrayna savaşında da kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta düzenlenen Donanma Günü töreninde, hipersonik Zirkon füzelerinin birkaç ay içinde kullanılmaya başlayacağını açıklamıştı. Rusya liderinin “Dünyada benzeri yok” dediği hipersonik füzeler, sesten dokuz kat hızlı yol alabiliyor ve fark edilmeden hedefi vuruyor.

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