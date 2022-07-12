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Rusya’da ilk maymun çiçeği vakası açıklandı

Özellikle Avrupa’da hızla yayılması nedeniyle endişe yaratan ve Türkiye'de de görülen maymun çiçeği virüsü Rusya’ya da sıçradı.

Sozcu.com.tr
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Rusya’da ilk maymun çiçeği vakası açıklandı

Rusya, ülkede ilk maymun çiçeği vakasını tespit edildiğini duyurdu.

Tüketim güvenliği kurumu Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamada, hastalığın genç bir erkekte görüldüğü bildirildi. Söz konusu kişinin Avrupa turundan döndüğü kaydedildi.

Rospotrebnadzor, hastada belirtilerin hafif seyrettiğini ve bulaşma riskinin düşük olduğunu aktardı.

Afrika'da endemik bir virüs olan maymun çiçeği mayıs ayından bu yana Avrupa ve Amerika'da da hızla yayılıyor. Hastalık şu ana kadar Türkiye dahil 50'den fazla ülkede 7600'den fazla kişide görüldü.

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