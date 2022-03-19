Rusya’da McDonald’s gitti, yerine döner geliyor

Dünyaca ünlü fast food zinciri Mc Donald's'ın yaptırımlar sonrası Rusya'dan çekilmesiyle, boşalan McDonald’s zinciri şubelerinin Türklere teklif edilmeye başlandığı belirtildi. Rus Izvestia Gazetesi, Rusya onaylarsa 500- 600 şubenin Türkler’e verileceğini yazdı. Alman Bild Gazetesi ise, "McDonald’s gitti, döner kazanıyor“ başlığını attı.

Ali GÜLEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından batı ülkeleri ambargolara başladı ve ABD'li ünlü markalar Rusya pazarından tek tek çekilmeye başladı.

Türkiye ise hem Rusya, hem de Ukrayna ile konuşabilen, ilişkisini sürdüren ülkelerden biri.

Ukrayna konusunda oldukça hassas olan ülke Almanya ise, bu savaşın kazananın Türkiye olabileceğini dile getirmeye başladı.

ALMANYA'DA YANKI BULUYOR

Özellikle, Türkiye'deki Rusya- Ukrayna görüşmeleri, özellikle Ukrayna ile sıkı bağları olan Almanya'da büyük yankı buluyor. Son olarak Bild gazetesi, “Hamburger yerine döner… Savaşın kazananı Erdoğan mı olacak?“ başlığı ile, Türkiye- Rusya ve Ukrayna ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin, Rusya lideri Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy’i Türkiye'de görüşmeye davet ettiğini, Putin'in buna olumlu baktığının açıklandığını ve hatta Türkiye'nin savaşta garantör ülke olmasının konuşulduğunu yazan Bild, “Bu savaş, Türk ekonomisi için de bir umut ışığı oldu“ yorumunu yaptı.

THY, DÖNER, CHITIR CHICKEN



Bütün batı ülkeleri hava yolları Rusya'dan çekilmişken, THY'nin uçuşlarını sürdürdüğüne, diğer Türk şirketlerinin faaliyetlerini devam ettirdiğine ve büyük batılı firmalar mağazalarını- restoran zincirlerini kapatırken, yeni Türk firmalarının Rusya'ya giriş hazırlığı yaptığına değinildi.

Türk fast food zinciri Chitir Chicken'in şimdi Rusya'da şubeler açmak istediği de biliniyor. Rus Izvestia Gazetesi, Rusya kabul ederse Chitir Chicken'in 500 ya da 600 şube ile Rusya piyasasına gireceğini yazdı. Rus dev alışveriş merkezleri de, kapalı olan Mc Donald's şubelerini Türklere vermek istiyor.

Öte yandan, batı basını Türkiye'nin en büyük sorununun Rus gazı ile buğdayına bağlılık olduğunun, bunun da Rusya'nın daha çok kazanan taraf olarak gösterdiğini de yazıyor. Türkiye'nin bu yıl sadece Rus doğalgazına 40 milyar dolar ödeyeceği vurgulanıyor.

İlginizi Çekebilir Burger King'e yerel ortak engeli: Rusya'dan çıkamıyorlar

İlginizi Çekebilir Yaptırımlar sertleşiyor... Ruslar hamburgerleri stoklayıp binlerce liraya satıyor

İlginizi Çekebilir Oligarkların el konulan varlıkları Ukrayna'ya aktarılabilir