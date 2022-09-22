Rusya’da seferberlik: Kadınlardan eşlerinin bacaklarını kırma tehdidi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri devam ederken dün dikkat çekici bir gelişme yaşanmış ve Rusya lideri Putin kısmi seferberlik ilan etmişti. Putin'in açıklamasından sonra askerlik yaşı tutan erkekler ülkeden kaçmaya çalışırken kadınlardan da bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün sürpriz bir kararla kısmi seferberlik ilan ederek savaşın uzayacağının sinyalini verdi. Rus lider Putin’in bu açıklamalarından sonra ise yaşı askerliğe uygun olan erkekler arasında panik yaşandı…

Çok sayıda erkek havalimanlarına akın ederken Moğolistan, Finlandiya ve Gürcistan kara sınırlarında uzun kuyruklar oluştu. Yüzlerce otomobil uzun kuyruklar oluştururken havalimanında da izdiham yaşandı. Askere gitmek istemeyen erkekler ülkeden çıkmanın yolunu ararken İngiliz medyasından şaşırtıcı bir iddia geldi.



İngiliz Daily Mail gazetesi, Rus kadınların eşlerinin askere gitmemesi için harekete geçtiğini yazdı. Gazete, Rus kadınların eşlerinin kol ve bacaklarını kırmaya yönelik açıklama ve tehditlerde bulunduğunu söyledi. İddiaya göre erkeklerin askerlik görevine alınamaması için kadınların eşleri ve partnerlerinin kemiklerini kıracaklarını yönünde söylemleri olduğu kaydedildi. Sosyal medyada kadınlar, savaşın bitmesi için kemikleri kıracaklarını söyledi.

Öte yandan arama motoru Google’ın arama analizinde de Putin’in konuşmasından bir saat sonra, “Evde kol nasıl kırılır” şeklindeki aramalarda bir artış gözlendiği belirtildi.

Öte yandan Rus medya kuruluşu RBK, Ruslardan vize istemeyen Türkiye, Ermenistan ve Gürcistan gibi ülkelere uçak biletlerinin tükendiğini ve devlete ait havayolu şirketi Aeroflot’ta müsait uçuş olmadığını aktardı. Demiryoluna ait internet sitesinin de yoğun trafik sebebiyle çöktüğü belirtildi.

KREMLİN’DEN YALANLAMA GELDİ

Bugün Kremlin’den de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Kremlin tarafından yapılan ve uluslararası haber ajanslarının “son dakika gelişmesi” şeklinde servis ettiği açıklamalarda, batı medyasında çıkan bu haberlerin abartıldığı ve gerçekte böyle bir kalabalığın olmadığı öne sürüldü.

İlginizi Çekebilir Putin'in seferberlik kararı Rusya'da panik yarattı, İstanbul'a kaçışlar hızlandı