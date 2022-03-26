Rusya’da Ukrayna adına casusluk yapmakla suçlanan bir kişi tutuklandı

Rusya’da Ukrayna işgali sonrasında “vatan hainlerinin ve casusların” peşine düşen Federal Güvenlik Servisi, Moskova’da casusluk yaptığı söylenen “Bebek” takma isimli bir Ukraynalıyı yakaladığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya'da Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova'da “Bebek” takma isimli Ukraynalı bir casusu yakaladığını açıkladı.

Rusya'da karşı istihbarat, iç güvenlik ve terörle mücadele faaliyetlerinden sorumlu FSB, Ukrayna adına casusluk yaptığı söylenen kişinin Rusya'da Kremlin yanlısı aktivistleri ve gazetecileri takip etmekle görevli olduğunu öne sürdü.

FSB'nin açıklamasında, “Şüpheli Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonuna katılan askeri personelle ilgili bilgi toplamaya çalışırken Moskova'da gözaltına alındı” dendi.

Kremlin yanlısı İzvestiya gazetesi de, Bebek takma isimli kişinin yakalanışını ve sorgulanışını gösteren bir video yayınladı. Videoda Ukraynalı adamın “Rusya'daki gazetecilerle ilgili bilgi topluyordum” demesi dikkat çekti.

FSB Rusya'da Ukraynalı yetkililere bilgi satmakla suçlanan başka bir kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Adı açıklanmayan Ukraynalı, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'da operasyon başlatmasının ardından casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan ilk isimlerden biri oldu. Rusya'da Ukrayna işgaline tepkiler büyürken Kremlin istihbarat kurumlarına ve emniyete “vatan hainlerini ve casusları” yakalama çabalarını artırma talimatı vermişti.

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