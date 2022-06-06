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Rusya’dan ABD’ye yeni yaptırım! Hedefte Yellen da var

Rusya, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Enerji Bakanı Jennifer Granholm’ün de aralarında bulunduğu 61 ABD'li yetkiliye yaptırım uyguladı.

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Rusya’dan ABD’ye yeni yaptırım! Hedefte Yellen da var

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