‘Rusya’dan AB’ye doğalgaz sevkiyatı daha da düşebilir’

Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Kadri Simson, Rusya'dan Avrupa Birliği'ne doğal gaz sevkiyatının geçen seneki seviyenin yarısına indiğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Komisyonu’nun enerjiden sorumlu üyesi Kadri Simson, Rusya’dan Avrupa Birliği’ne doğal gaz sevkiyatının geçen seneki seviyenin yarısına indiğini ve daha da düşebileceğini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından uygulamaya alınan yaptırımlar kapsamında Rus enerji arzı ciddi anlamda daralmış, Avrupa’nın Rus doğalgaz ve petrolüne olan bağımlılığı belirgin hale gelmiş, ülkeler farklı arz kaynakları için arayışa girmişti.

Simson Avrupa Birliği enerji bakanlarının doğalgaz arzına yönelik olası yeni şokları azaltmaya çalışacakları Lüksemburg’daki toplantının öncesinde yaptığı açıklamada “Daha hazırlıklı olmamız için hem ülkeler, hem komisyon olarak atmamız gereken somut adımları bakanlara açıklamayı planlıyorum” dedi.

Avrupa Komisyonu Temmuz’da AB’ye doğalgaz arzında meydana gelebilecek şoklarla ilgili bir AB planı sunacak.

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