Rusya’dan açıklama: ABD’nin gönderdiği silahları imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı bugün bir açıklama yayınladı... Savaşın devam ettiği bölgede ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahların imha edildiği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 87 gündür devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi.

Rus haber ajansı RIA’nın aktardığı açıklamada Ukrayna ordusuna ABD tarafından gönderilen bazı silahların imha edildiği öne sürüldü. Açıklamada, “Rus güçleri Ukrayna’nın ABD yapımı M777 silahlarını imha etmiştir” denildi.

Öte yandan İngiliz haber ajansı Reuters ise bu açıklamanın teyit edilmediğine ve Kiev yönetiminden bir açıklama gelmediğine dikkat çekti.

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