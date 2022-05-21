Rusya’dan Biden dahil yüzlerce ABD’liye yaptırım

Rusya, 963 ABD vatandaşını seyahat yasağı listesine aldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya, 963 ABD vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdiğini açıkladı.

Rusya'ya girişi yasaklanan isimler arasında ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve CIA şefi William Burns de bulunuyor.

ABD ve çok sayıda ülke, Ukrayna işgali sonrasında Rus yetkililere, iş insanlarına ve kurumlarına ağır yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Rusya da bu adımlara misilleme olarak bu ülkelere yaptırımla yanıt vermişti.

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