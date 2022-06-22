Rusya’dan Biden’ı kızdıracak değişiklik

Moskova Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliğinin önünde bulunan meydanın adının "Donetsk Halk Cumhuriyeti Meydanı" olarak değiştirildiği ifade edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'daki ABD Büyükelçiliğinin önünde bulunan meydanın adı değiştirildi. Moskova Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu meydana Ukrayna’daki Rus yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde devletin adı olan “Donetsk Halk Cumhuriyeti” olarak değiştirildiği ifade edildi.

“ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ YENİ BİR RESMİ ADRES ALDI”

Açıklamada, “Rusya’daki ABD Büyükelçiliği yeni bir resmi adres aldı” ifadeleri kullanılarak, “Artık diplomatik misyon şu adreste bulunuyor: Rusya Federasyonu, Moskova, Presnensky Belediye Bölgesinin Şehir İçi Bölgesi, Donetsk Halk Cumhuriyeti Meydanı, No: 1” denildi.

İPTAL EDİLDİ

ABD Büyükelçiliğinin yeni adresinin yaklaşık 280 bin katılımcıyla yapılan halk oylamasının sonuçlarının ardından seçildiği aktarılan açıklamada, ABD Büyükelçiliğinin eski adresinin Bolşoy Devyatinskiy Sokağı olduğu ve bu adresin iptal edildiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir Almanya'dan Putin'i kızdıracak açıklama: Bedel ödemeye hazırız