Rusya’dan Covid-19 suçlaması: ABD’nin gelişiminde parmağı olduğu bir salgın…

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Igor Kirillov, corona virüsünün insan yapımı olduğunu ve ABD'nin yürüttüğü projeler çerçevesinde yayıldığını savundu.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan, insan hayatını ve küresel ekonomiyi baltalayan corona virüsü salgınıyla ilgili Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Igor Kirillov ABD'yi suçladı.

Corona virüsü salgınının ortaya çıkmasında ABD’nin parmağının olabileceğini söyleyen Kirillov, “ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın, yeni corona virüsünün ortaya çıkmasında rol oynaması ihtimalini değerlendiriyoruz. Ajans, 2009’dan beri yeni corona virüsü türlerini inceleyen Predict programını finanse ediyor” ifadelerini kullanarak, ABD merkezli “Metabiota” şirketinin Ukrayna’daki bu tür çalışmalarda da görev aldığını hatırlattı.

ABD’li yetkililerin daha önce bu gibi çalışmaları sürekli olarak itiraf ettiğini savunan Kirillov, “ABD yönetiminin dar hedefli biyolojik çalışmaları göz önüne alındığında ve bu tür açıklamalar bizi yeni corona virüsü pandemisinin nedenlerine ve ABD askeri biyologlarının corona virüsün ortaya çıkması ve yayılmasındaki rolüne yeniden bakmaya neden oluyor” dedi.

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