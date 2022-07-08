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Rusya’dan dünyaya Ukrayna üzerinden gözdağı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri devam ederken Kremlin'den dikkat çekici bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:30 - 08 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Rusya’dan dünyaya Ukrayna üzerinden gözdağı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve savaş devam ederken Kremlin’den dikkat çekici bir açıklama geldi. Uluslararası kamuoyuna ve Rusya karşıtlarına yönelik olduğu tahmin edilen açıklamada Kremlin, savaşın gidişatı ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Kremlin, “Rusya, Ukrayna’daki ‘özel askeri operasyonda’ ordunun sadece ufak bir kısmını kullandı” açıklamasını yaptı. 24 Şubat’tan beri devam eden savaşı uluslararası kamuoyu “Rusya’nın işgali” olarak yorumlarken Rusya ise bunu “özel askeri operasyon” olarak tanımlıyordu.

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