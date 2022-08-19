Rusya’dan Erdoğan’ın çağrısına yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Ivan Nechayev, Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin silahsızlandırılması çağrılarını reddederek, “Silahsızlandırma santrali daha da savunmasız hale getirir” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün gerçekleştirdikleri görüşmede Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali’nin silahsızlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullanırken, Guterres, “Zaporijya Nükleer Santrali’ne verilen herhangi bir zarar intihar olur” dedi.

Liderlerin nükleer santralin silahsızlandırılması çağrılarına Rusya'dan yanıt gecikmedi. Rusya, mart ayından bu yana kontrolünü elinde tuttuğu Zaporijya Nükleer Santrali'nin silahsızlandırılması ve santral çevresinde silahsız bölge oluşturulması çağrılarını reddetti.

‘DAHA DA SAVUNMASIZ HALE GELİR’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Ivan Nechayev, “Silahsızlandırma santrali daha da savunmasız hale getirir” dedi. Nechayev, Rusya'nın durumu incelemek üzere Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) temsilcilerinin çok yakın zamanda tesisi ziyaret etmesini beklediklerini dile getirdi.

Nükleer santralde çalışan Ukraynalı işçiler, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda tesiste nükleer bir facia yaşanabileceği uyarısında bulunarak, “tesisin sürekli askeri saldırıların hedefi” olduğunu ifade etmişti.

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