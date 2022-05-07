Rusya’dan Japonya’yla gerilimi artıracak hamle

Rusya Savunma Bakanlığı, yeni bir denizaltı savunma füzesi sisteminin Japon Denizi'nde başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu. Moskova'nın adımı Japonya ve ABD'ye gözdağı olarak yorumlandı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle uygulanan yaptırımların ardından Rusya-Japonya ilişkileri gergin bir döneme girerken, Moskova’dan bölgede gerilimi artıracak bir hamle geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir denizaltı savunma füzesi sisteminin son versiyonunun Japon Denizi’nde başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu. Rusya’nın Pasifik Filosundaki Korvet tipi bir savaş gemisinden “Otvet” sistemiyle fırlatılan füzenin belirlenen su altı hedefini isabetli şekilde vurduğu kaydedildi. Moskova’nın adımı, Japonya ve Pasifik bölgesindeki en büyük müttefiki olan Washington’a gözdağı olarak yorumlandı.

Düşman denizaltıları yok etmek için tasarlanan denizaltı karşıtı füze sistemi “Otvet”in, “91R1 Kalibr” füze sistemi baz alınarak geliştirildiği biliniyor. Korvet, firkateyn ve diğer tipteki savaş gemilerine kurulabilen sistem aracılığıyla çeşitli füze türlerinin ateşlenebildiği belirtiliyor. 50 kilometreye kadar atış menzilli bulunan “Otvet” sistemi ile fırlatılan füzeler denizin 800 metre altında bulunan hedefleri vurabiliyor.

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