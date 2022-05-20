Rusya’dan lazer silah hamlesi: ‘Nükleer felaket’ uyarısı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Kremlin yönetiminin savaşta lazer silah kullanma hamlesi uluslararası toplumda endişe yarattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinde üçüncü aya girlirken, Rusya’nın Zadira isimli lazer silahlarını Ukrayna’da kullanmaya başladığı açıklamaları endişeye neden oldu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, ülkenin Kanal Bir televizyonuna, yeni “Zadira” lazer enerji silahının 5 km’ye kadar olan hedefleri yok edebileceğini ve bir testte beş saniyede bir insansız hava aracını imha ettiğini söyledi.

Yuri Borisov, “Fizikçilerimiz lazer sistemleri geliştirdiler ve artık seri üretiyorlar” diyen Yuri Borisov, Ukrayna’da bu sistemin kullanılmaya başlandığını açıkladı.

Ancak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy onu Nazilerin “wunderwaffe”sine benzetti. İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin propaganda icadı olan ancak gerçekte var olamayan ‘harika silaha’ wunderwaffe deniliyordu.

ZELENSKİY TEPKİ GÖSTERDİ

Zelenskiy, “Rusya kendi wunderwaffe’sini bulmaya çalışıyor. İddiaya göre bu bir lazer silah. Bütün bunlar açıkça işgalin tamamen başarısız olduğunu gösteriyor.” dedi.

İHA’ları vurmak için tasarlanan lazer sistemlerinin şu anda gelişme aşamasında olduğu ve çoğunun prototip halinde olduğu biliniyor. Geçen ay İsrail başbakanı Naftali Bennett, ülke ordusunun Iron Beam adlı bir lazer müdahale sistemini başarıyla test ettiğini söylemiş, Twitter’da “Bilim kurgu gibi gelebilir, ama gerçek” demişti.

Lazer silahları, büyük miktarda elektrik kullanarak bir hedefi yakmak için yüksek enerjili bir ışını yönlendirerek çalışır. Bir drone söz konusu olduğunda, dışını eritir ve uçamayacak kadar tahrip olmasına neden olur.

FÜZELERE GÖRE DAHA UCUZ

İsrail başta olmak üzere lazer silahı geliştiren firmalar, bu silahları füze sistemlerinden daha ucuza satıyor. Bennett daha önce yaptığı bir açıklamada, maliyetin atış başına 3,50 dolar olduğunu söylemişti.

Bazı analistler, Rus sistemlerinin, denizaltılarda kullanılanlardan farklı olmayan küçük nükleer reaktörlerden güç aldığını söyledi.

Lazer silahları, insansız hava araçlarının ve füzelerin hedeflenmesine odaklanır. Aralarında Rusya ve Ukrayna’nın da bulunduğu 109 ülke tarafından imzalanan bir sözleşme ile askerleri ve sivilleri kör ettiği için lazer silahlarının kullanılması yasaklanmıştı.

‘NÜKLEER FELAKETE YOL AÇABİLİR’

Bir Rus analist, Rus güçlerinin Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesini alma girişimlerinin neredeyse çıkmaza girdiği savaşta bir fark yaratmak için Moskova’nın silah üretimini artırması gerektiğini söyledi.

Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün bir bölümü olan Moskova merkezli Uluslararası Güvenlik Merkezi’nde araştırma görevlisi olan Dmitry Stefanovich İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, “Bence bunun etkili olması için Rusya’nın Zadira üretimini artırması gerekecek. lazerler. Şu anda gerçek bir fark yaratmak için ellerindeki sayı yeterli değil.” dedi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan ikinci bir analist, Moskova’nın sistemlerinin onlara güç sağlamak için küçük nükleer reaktörlerine bağımlı olduğunu söyledi.

İsmi açıklanmayan Rus analist The Guardian’a “Rusya, Ukrayna’da Zadira veya Peresvet lazerlerini kullanmayacak. Sorun şu ki, bu lazerler nükleer enerji kullanıyor, bu da Ukrayna tesisleri hedef alınırsa, Rus askerlerini radyoaktif malzemeye maruz bırakarak küçük bir nükleer felakete yol açacağı anlamına geliyor ”dedi.

İlginizi Çekebilir Rusya'da bir devir kapandı: İşte McDonald's dükkanlarının yeni sahibi

İlginizi Çekebilir Eski NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye yorumu: Bir bedeli olacağı kesin

İlginizi Çekebilir Babası çok kızacak: Putin'in kızının yeni sevgilisinin ismi Zelenskiy çıktı