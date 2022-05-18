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Rusya’dan misilleme: Onlarca diplomat sınır dışı ediliyor

Rusya, geçen haftalarda Rus diplomatları "istenmeyen kişi" ilan eden üç Avrupa ülkesinden diplomatları sınır dışı edeceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
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Rusya’dan misilleme: Onlarca diplomat sınır dışı ediliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 34 Fransız diplomatın sınır dışı edildiğini, 27 İspanyol ve 24 İtalyan diplomatın da sınır dışı edileceğini açıkladı.

Rusya, üç ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etmesinin ardından yeni bir misilleme kararı aldı.

Karar Avrupa ülkelerinde tepkiye yol açtı. İtalya Başbakanı Mario Draghi kararı “düşmanca bir eylem” diye niteledi. Fransa Dışişleri Bakanlığı da Rusya'nın kararını kınadıklarını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında çok sayıda Avrupa ülkesi 300'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

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