Rusya’dan NATO açıklaması: Gerekli önlemi alırız

Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya olası üyeliğine “Tehdit olarak görüyoruz” tepkisi veren Rusya’dan sert bir açıklama daha geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandır Gruşko, NATO'nun Rusya sınırına nükleer güç yığması halinde gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.

Rus İnterfax ajansının haberine göre Gruşko, “Caydırıcılık sağlayacak yeterli önlemleri almak zorunlu kalacağız” dedi. Rus yetkili, Moskova'nın Finlandiya ve İsveç'e karşı düşmanca bir tavrı olmadığını ve iki ülkenin NATO'ya katılmak için bir nedeni bulunmadığını belirtti.

Finlandiya ve İsveç'in Ukrayna'daki savaşla beraber NATO'yla yakınlaşması Rusya’da gerginliğe neden oluyor. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Finlandiya’nın NATO’ya girmesinin Rusya için kesin bir tehdit oluşturduğunu söylemişti. Peskov, “NATO'nun genişlemesi ve ittifakın sınırlarımıza yaklaşması dünyayı ve kıtamızı daha istikrarlı ve güvenli kılmıyor” demişti.

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