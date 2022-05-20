Rusya’dan NATO çıkışı: Sınırımızdaki askeri tehdit artıyor
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından NATO’ya resmi üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya Kremlin yönetiminin hedefinde.
Daha önce birçok kez iki ülkeyi NATO’ya katılımı konusunda tehdit eden Rusya, bu kez bu durumun kendileri için tehdit oluşturduğunu iddia etti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün yaptığı açıklamada, Rusya’nın Batı sınırındaki askeri tehditlerin, ABD ve NATO’nun eylemleri nedeniyle yükselişte olduğunu söyledi.
Interfax haber ajansına göre, Şoygu, Finlandiya ve İsveç’in NATO başvurusun da bu tehditler arasında yer aldığını vurguladı.