Rusya’dan NATO zirvesine açık tehdit: Binanın koordinatlarını paylaştılar

Dünyanın gözü bugün Madrid’de başlayacak ve Rusya’nın Ukrayna’daki işgali nedeniyle son yıllarda düzenlenen en önemli NATO zirvesine çevrilmişken, Moskova’dan ilginç bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

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İspanya'nın başkenti Madrid'de bugün 30 NATO ülkesinin lideri, askeri ittifakın son yıllardaki en önemli zirvesinde buluşacak. Gündemin ilk sırasında Rusya'nın 4 ayı geride bırakan Ukrayna'daki işgali var.

Zirve için geri sayım sürerken Rusya'dan da doğrudan zirveyi hedef alan tehdit gibi bir hamle geldi. Rus devletine bağlı uzay ve havacılık kurumu Roscosmos, NATO zirvesinin yapılacağı yerin fotoğraflarını ve koordinatlarını paylaştı.

Rus Pravda gazetesinin haberine göre Roscosmos, Madrid'de zirvenin yapılacağı binanın fotoğraflarını paylaşarak “Burası Ukrayna'ya destek için karar merkezi” ifadelerini kullandı. Rus kurum ayrıca ABD Savunma Bakanlığı Pentagon binası ile Fransa, İngiltere ve Almanya'daki askeri binaların da koordinatlarını paylaştı.

Roscosmos Genel Direktörü Dimitri Rogozin, daha önce bir röportajda Batılı özel uydu görüntüleme şirketlerinin savaşta Ukrayna'ya destek vermek için ellerindeki bilgileri NATO'ya gönderdiğini söylemiş, bir nükleer savaşta NATO ülkelerini 30 dakika içerisinde yok edecek kapasitede olduklarını belirtmişti.

NATO zirvesinde Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle “Avrupa'dan büyüyen tehdide” karşı kararlar alınması ve Ukrayna'ya desteğin artırılması bekleniyor. Rusya, savaş öncesinden bu yana NATO'nun doğu Avrupa'daki genişlemesinin kendisine yönelik ciddi bir tehdit olduğunu savunuyor.

KREMLİN: NATO AGRESİF BİR BİRLİK

NATO zirvesine saatler kalan Kremlin'den yapılan açıklamada da, NATO’nun çatışma için oluşturulmuş “agresif bir birlik” olduğu belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna’daki “özel askeri harekat” olarak nitelediği seferin planlandığı gibi gittiğini ve hedefine ulaşacağını da ifade etti.

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