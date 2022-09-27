Rusya’dan nükleer saldırı açıklaması: Blöf yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güvendiği isimlerin başında gelen Medvedev, nükleer silah kullanılabileceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın eski devlet başkanı ve Putin’in sağ kolu olan Dmitri Medvedev, bugün Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden batı ülkelerine tehditte bulundu.

Geçen haftalarda Rusya’nın nükleer silah kullanabileceğini dile getiren Medvedev, “Eğer sınırımızı zorlarsanız, kendimizi korumak için nükleer silah kullanma hakkımız var. Ve bu kesinlikle bir blöf değil” dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi’nin başkan yardımcısı olarak görev alan Medvedev, Moskova’nın herhangi bir uyarı vermeden de saldırma hakkı olduğunu dile getirdi. Batı ve Ukrayna’ya karşı son haftalarda çok sert açıklamalarda bulunan Medvedev, devlet başkanlığı dönemi olan 2008-2012 yılları arasında batı yanlısı liberal bir tutum sergiliyordu.

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