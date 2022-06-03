Rusya’dan ‘Suriye operasyonu’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yeni bir askeri operasyon başlatma sinyali vermesinin ardından bir açıklamada da Rusya'dan geldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'nin Suriye'ye yeni operasyon başlatacağı yönündeki açıklaması uluslararası alanda tartışma yaratmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta dikkat çekici bir açıklama yapmış ve Suriye’ye bir askeri operasyon düzenlenebileceğinin sinyalini vermişti. Erdoğan konuyla ilgili son yaptığı açıklamada da “Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamızın yeni safhasına geçiyoruz” demişti.

“TÜRKİYE’NİN ENDİŞESİNİ ANLIYORUZ”

Olası operasyona dair son açıklama Rusya'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova “Ankara'nın Suriye'de zaten zorlu olan mevcut koşulları tehlikeli bir şekilde daha da kötüleştirecek bir hamle yapmaktan kaçınacağını umuyoruz” dedi. Zaharova “Suriye hükümetinin onayı olmadan atılacak böylesi bir adım Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü doğrudan ihlal eder ve Suriye'de tansiyonun daha da artmasına yol açar” diye konuştu.

Rus sözcü, “Türkiye'nin sınır bölgelerindeki ulusal güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz” ifadelerini kullandı ve sorunun ancak Suriye ordusunun bölgede konuşlanmasıyla çözülebileceğini söyledi. Rusya, Suriye'deki savaşta Beşar Esad yönetimine destek vermişti.

ABD ‘KARŞI ÇIKARIZ’ DEMİŞTİ

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’yi destekleyen ABD’den de operasyona karşı açıklamalar gelmişti. Çarşamba günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Suriye’nin kuzeyinde gerilimi arttıracak bir adıma karşı çıkarız” demişti.

Tartışma sürerken Suriye yönetiminin de Türkiye’nin olası operasyonuna karşı harekete geçtiği belirtiliyor. Middle East Monitor sitesinin haberine göre, Beşar Esad hükümetine bağlı ordu Tel Rıfat kenti ve Halep’in kuzeyine asker konuşlandırdı.

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