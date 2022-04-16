Rusya’dan yaptırımlara karşılık: Ülkeye girişleri yasaklandı

İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına Moskova yönetiminden yanıt gecikmedi. Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson Dışişleri Bakanı Liz Truss, Savunma Bakanı Ben Wallace da dahil 13 kişinin Rusya'ya girişinin yasaklandığını duyurdu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 52’nci gününde Moskova yönetimi, kendilerine yönelik uygulanan yaptırımlara karşı harekete geçti.

Rusya Dışişleri Dakanlığı bugün yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss, Savunma Bakanı Ben Wallace ve diğer 10 İngiliz hükümet üyesi ve politikacısının ülkeye girişinin yasakladığını söyledi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, kararın, “İngiliz Hükümeti’nin benzeri görülmemiş düşmanca eylemi, özellikle üst düzey Rus yetkililere yönelik yaptırımlar göz önünde bulundurularak” alındığını ve listenin yakında genişletileceğini de sözlerine ekledi.

İngiltere, Rusya’nın işgalinin başlamasından bu yana Moskova yönetimine en sert duruş sergileyen ülkelerden biri oldu. Avrupa Birliği üyeliğinden çıkmasına rağmen AB ve ABD yaptırımlarına uyan İngiltere, 2022 sonuna kadar Rus petrolünün ithalatını sonlandıracağını duyurmasının yanı sıra Rus oligarklara uyguladığı yaptırımlarla da gündeme geldi.

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